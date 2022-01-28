Just Steph doing Steph things 🤷‍♂️ pic.twitter.com/MeFX9o8nrW — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 28, 2022

當「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生逐漸找回應有狀態，勇士將會變成相當可怕的球隊！柯瑞29日全場飆進6顆三分球，貢獻29分、8籃板與6助攻，克雷湯普生也投進5顆三分外線、包辦23分，攜手幫助勇士124比115強壓灰狼，勇奪最近4連勝。

靠著唐斯半場就轟23分的強悍內線進攻，灰狼打完上半場，取得61比57小幅領先，但在第3節一開始，克雷湯普生就連進兩顆三分球，搭配柯瑞、威金斯兩人也投進三分外線，勇士打出15比4猛攻一舉超前，甚至一度領先到14分。

不過末節換成灰狼打出10比2開局，成功縮小雙方分差，可是勇士浪花兄弟最後關頭攜手發威，柯瑞與克雷湯普生各進1顆三分球，重新擴大勇士領先到雙位數，柯瑞更在最後1分01秒投進個人第6顆三分球，直接宣告了灰狼的死刑。

勇士除了浪花兄弟三分火力秀，面對老東家灰狼的威金斯，也有19分、5籃板及4助攻，普爾19分，歐托波特11分；灰狼以唐斯31分、13籃板及6助攻表現最佳，愛德華茲27分、6助攻與6籃板，不過羅素上半場就因撞傷脛骨提前退場治療。