「台積電慈善基金會Q＆R志工團」關懷長輩安全及協助修繕。（天主教曉明社會福利基金會提供／盧金足台中傳真）

財團法人天主教曉明社會福利基金會舉辦理「幸福送年菜」續辦理20年之久，受惠對象有獨居老人、身心障礙者、特殊境遇婦女及弱勢家庭，為響應「把愛包起來」主題，修女帶領社工們，一同包出東北風味的水餃，將水餃的愛與送年菜活動的精神結合「以愛傳愛，讓愛不凋零」，現煮水餃與年菜送到長輩家中。

受新冠肺炎疫情的影響，今年未對外招募民眾擔任志工，僅號召基金會內的全體社工及居家照服員28日將300份年菜及物資親自送至每戶家庭手中。

為響應活動主題「把愛包起來」由天主教曉明社會福利基金會修女帶領著社工們，一同包出東北風味的水餃，將水餃的愛與送年菜活動的精神結合「以愛傳愛，讓愛不凋零」，將平安、暖心與年菜一起送到長輩家中。

曉明在年菜選購考量到服務對象的需求，分別準備葷食、素食，葷食菜色包含干貝櫻花蝦米糕、上品無錫排骨、蒜香河粉鮮蝦、御膳鮑魚佛跳牆、黃金蟲草燉雞湯及香菇雞湯。

另為特境及弱勢家庭中的小朋友特別準備炸雞塊、薯條；另素食菜色有招牌豆腐、蘑菇素菲力、紅燒獅子頭、三杯猴頭菇、紅咖哩時蔬煲、甘蔗筍、素食米糕、仙草蜜。

除年菜以外，基金會亦將募集來的物資如水果、奶粉、白米、牛奶花生、餅乾、麥片、飲料、麵條、罐頭、肥皂、牙膏、洗手液、衛生紙、毛巾、暖暖包等生活用品，隨同年菜送到長輩手中，帶給長輩及弱勢個案一個溫馨的春節。

今年再度與炒飯超人攜手合作，炒飯超人漢口店店長何柏宏得知該活動後熱情安排，透過總店長余健銘號召昌平店、西屯店、學士店、樹孝店、潭子店、大雅店、公益店、工學店以及鋼鐵人炒飯永福店、南屯店和御饌臻品安和店、黎明店，共13間店家共同參與活動。

準備熱騰騰的炒飯，由基金會全體社工及居家照服員親自送到長輩手中。炒飯超人老闆林湙埕表示，和曉明基金會的多次合作中，看到曉明基金會對服務對象的用心及暖心，也希望第一次參與活動的店家夥伴，能藉活動參與，感受到同樣的溫暖。

71歲獨居的鄭伯伯，居住於舊式公寓1樓樓梯間改造房屋，通風及光線不佳，走道狹窄，經居家照服員協助家務整理後，環境已改善現況整潔，但浴廁門檻高，且無裝設扶手，因此伯伯曾在半夜如廁起身時不慎在廁所跌倒，讓社工及照服員十分擔心他的居家安全。

台積電Q＆R志工團得知此長輩狀況，提出幫長輩在廁所加裝扶手，協助購買補土及油漆用具，將牆壁和天花板進行補土及重新油漆，希望帶給他溫暖的春節假期。

因疫情考量不進入長輩家中，由曉明基金會代為協助整理，並傳達關懷之意。進行天花板修繕及重新油漆後，伯伯感謝曉明基金會及台積電Q＆R志工團的幫忙，讓他有安全的居家生活環境。