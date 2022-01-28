基隆市中心城隍廟、東岸廣場人行地下道翻修完畢，今提前啟用。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中心城隍廟、東岸廣場人行地下道翻修完畢，變身為明亮潔淨的地下人行空間，市長林右昌今天宣布，2處地下道提前啟用，不僅提供市民良好的人行環境，也帶給外縣市遊客全新感受。

東岸廣場及城隍廟地下道1961年建置，未曾進行大規模翻修，常有陰暗潮濕、磁磚破損和排水不佳等問題，市議員童子瑋去年11月市長施政總質詢時要求改善，市府投入經費規畫設計並展開整修，原預計今年2月28日完工，但因工程進行順利、進度超前，趕在農曆春節前提早啟用。

林右昌今日上午率隊視察地下道，他說，這次整修工程不僅一舉解決過去漏水、地板濕滑等問題，照明和牆面也改善許多，規畫設計時，更請建築師融入基隆的意象，讓地下道不只是地下道，更是一個城市藝文空間，日後會定期進行維護及管理，提供市民良好的人行環境。

林右昌指出，基隆這幾年一直在進行城市景觀改造，包括市中心的天橋拆除、國門廣場、郵輪廣場、海洋廣場及城際轉運站建置等，這2處人行地下道是很重要的串接通道，整理完成後，將可以帶給市民及外縣市遊客全新的感受，也呼籲市民一起維護本市門面。

工務處提及，除了東岸廣場及城隍廟地下道，忠一路人行路廊改善計畫也在春節前告一段落，不僅將人行道拓寬至3.5公尺，包括人行道鋪面、溝蓋更換，以及新設2座公車亭，建構完整無障礙坡道及導盲磚，提供優質人行環境及舒適的候車空間，再加上屋主配合外牆整修拉皮，讓街道有嶄新的面貌。