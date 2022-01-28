蔡英文總統今在臉書表示，召開國安高層會議，並做三項重點結論，若國際情勢變化，造成股市非理性因素及失序狀況，請金管會及財政部密切注意且預作準備。也請央行密切掌握外資資金進出情況及流向，並採取妥適管理措施。

此外，持續密切關注烏克蘭情勢，她也責請國安會邀集相關單位組成「烏克蘭情勢因應專案小組」，持續密切關注烏東情勢發展，以及對我國國家安全的可能影響。

總統今在臉書指出，春節連假期間，政府也會全力守護國家安全，維持社會穩定。在農曆年前，我們召開了國安高層會議，並做三項重點結論。

她說，持續密切關注烏克蘭情勢，各單位務必確保國家安全、台海及區域和平穩定。台灣長期面對來自中國的軍事威脅與恫嚇，對於烏克蘭的處境，感同身受，並呼籲各方透過和平方式，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢穩定。

她說，年節將屆之際，國軍及國安單位會繼續堅守崗位，確保國家安全、社會安定、台海及區域和平穩定。

總統說，她仍要重申，台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力。台海及印太區域的和平穩定，不僅是區域內各方的共同責任，也是區域內所有人們及國際社會的共同期待。軍事絕對不是解決分歧的選項，這是放諸四海皆準的道理。

她說，落實防疫工作、確保醫療量能，面對疫情挑戰「戒慎而不恐慌」。Omicron新型變異株流行，全球疫情仍然嚴峻，本土疫情也有升溫趨勢。農曆春節期間，不免人潮流動增加，但政府各項防疫工作不會鬆懈。

她說，目前，無論是專責病房、集中檢疫所、防疫旅館等醫療量能仍屬充裕，各項防疫物資也皆有足夠存量，疫苗、藥物也會持續到位。政府會確保醫療量能充足、保全醫療體系，請國人安心。

總統說，要感謝所有防疫英雄，以及國人兩年以來的團結防疫。無論是從邊境檢疫到社區防疫，從各類場所到大眾運輸工具的管理，中央地方會持續通力合作，落實各項防疫工作。

她表示，也希望全體國人，面對疫情挑戰「戒慎而不恐慌」，請大家持續關注中央流行疫情指揮中心的防疫指引，做好各項防疫措施，儘速接種疫苗。

總統說，根據科學分析，接種三劑疫苗，將有助於大幅降低死亡率及重症率。所以，仍要呼籲所有國人，身邊還有親朋好友，尤其是長輩，還沒完整接種疫苗的，「請大家勸大家」，只要符合資格，就趕快施打疫苗。

她說，落實春節民生物資、物價穩定措施，並密切關注國際情勢發展，維持總體經濟穩定。感謝全體國人的團結打拚，讓去年台灣經濟成長表現亮眼，根據主計總處昨天發布的最新數據，去年經濟成長率上修到6.28％，創下11年來新高。

她說，行政院也採取措施，讓經濟成果與全民共享，今年，軍公教人員將調薪4％，民間業者也陸續響應，跟進調薪2％至5％。

她指出，但台灣確實也面對國際通膨壓力，及對於國內物價壓力，她也指示各部會，務必繼續確保物價平穩，減輕人民負擔，減緩國際通膨的衝擊。尤其是農曆春節將屆，要以充裕供應、平穩價格為原則。

總統表示，她也請各單位密切注意春節期間國際情勢及疫情變化，必要時採取相關措施，維持總體經濟穩定。