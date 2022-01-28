台灣本土疫情嚴峻，國內累計出現10條Omicron的感染鏈，加上快要過年了，讓不少民眾更關心疫情走勢。而印度神童曾預言二月可能出現的3大危機，包括Omicron疫情持續蔓延、國際局勢不穩以及極端氣候造成危害。提醒民眾過年期間要特別注意，千萬不可鬆懈了。

印度神童阿南德在最新預言影片中提到，今年二月Omicron的危機恐再擴大，台灣、英國、義大利與美國都被點名疫情將快速蔓延，全球疫情仍會相當嚴峻。他並提醒大家不能將新冠疫苗當作是萬靈丹，不要因為打疫苗就鬆懈，仍須堅守個人防疫。

阿南德表示，除了疫情之外，二月的國際局勢也會不穩。烏克蘭與俄羅斯的關係十分緊張、隨時會開戰，預計二月在德國柏林舉行會談，兩國關係的走勢備受世界各國關注，不少人對此事感到也很緊張。

阿南德也曾在先前的影片中提到，由於2022年是「月亮年」，因此出現極端氣候的機率非常高，全球各地都要特別注意。

此外，阿南德也提到說，今年三月至四月因為火星與土星「雙星合相」，因此可能會爆發下一波的災難出現，可能是疫情的，也可能是嚴重氣候，或者是經濟問題。而經濟問題可能要等到四月過後才會好轉，而這波疫情則至少要等到五月才會趨緩。

另阿南德也提醒大家不能放鬆，因為這波疫情還不是新冠肺炎的終點，整個新冠疫情真正結束的時間應該會落在2023年的4月份以後，屆時可能出現新的變異株，但對整個世界的影響已經不大，全球經濟發展也會逐漸復甦。

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