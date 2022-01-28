歐盟新任貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）27日證實，歐盟已針對北京對立陶宛採取的「歧視性貿易行動」，向世界貿易組織(WTO)正式提起爭端解決程序。據立陶宛外交部聲明稿指出，爭議兩造雙方磋商是WTO爭端解決程序的第一步；假設磋商仍無法解決問題，屆時歐盟可能要求設立世界貿易仲裁小組。

立陶宛國家廣播電視(LRT)同日引述杜姆布羅夫斯基斯聲明，表示是「啟動WTO爭端解決機制並非輕率之舉。在多次嘗試雙邊解決卻屢屢失敗後，我們認為除了向WTO提起爭端訴訟，並沒有別的方法可以解決與中國的爭端」。

他補充，「歐盟決心採取行動，且是快速的行動，以打擊違反世界貿易組織的行動，這些行動已威脅到我們單一市場的完整性。與此同時，我們也進行外交努力，以緩和情勢」。

對此，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則表示歡迎。他在外交部網頁上的聲明中表示，「我們歡迎歐盟委員會與中國展開磋商。歐盟已向中國發出一個非常明確的資訊，即其不會容忍基於政治動機的經濟脅迫」。

他還強調，立陶宛尋求緩和與中國大陸的情勢，並與北京進行交換相關文件；然而，外交部所蒐集到的證據卻清楚顯示，北京有系統地違反TWO的貿易規則。因此，有必要採取一切可能措施，不僅保護立陶宛企業與投資者的合法利益，更保障各方企業的合法利益。

他不忘重申，立陶宛希望北京能同意參與與歐盟的磋商。因為，磋商可針對現有貿易中斷的問題，促成友好解決方案，並有助於確保長期可持續的解決方案。

藍斯柏吉斯認為，對世界貿易組織提起爭端解決程序，意味著歐盟團結與合作。「不管中國是對單個歐盟成員國還是對整個歐盟施加非法經濟壓力，歐盟都會回應，且積極捍衛自己權利，並利用國際法提供的每一個機會。除了啟動與世界貿易組織的協商外，還有必要持續制訂歐盟反脅迫工具」。

LRT表示，隨著維爾紐斯同意讓台北以台灣為名在立陶宛設立代表處，中國大陸已對立陶宛實施非正式的制裁，以及事實上的經濟封鎖。