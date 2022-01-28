2022年1月28日 — 戰遊網旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》今天推出全新大魔王遊戲模式，邀請玩家體驗全新玩法，人人都有成為大魔王的機會。2月份期間，玩家有兩次機會參與7對7 PvP 戰鬥，分別為2 月 3 日至 2 月 6 日以及2 月 10 日至 2 月 13 日。團隊的每一位成員將被隨機分配到擁有特別能力的特殊角色，其中包括大魔王角色！

整體來說，大魔王車輛的數據表現比一班車輛更勝一籌，傷害和速度提高了 30%，裝填速度提高了 50%，HP值更是高達四倍。最重要的是，大魔王可以用衝擊波主動能力來推開跟傷害敵人，並使用 Megashot 被動能力對一排車輛造成傷害。為了讓對手有一個公平的戰鬥機會，大魔王每場戰鬥中只能重生兩次。

然而，雖然大魔王每場戰鬥中只能重生兩次，團隊的其他成員則獲得無限重生的機會，並會在每次重生後隨機變成再生者、催化劑、轟炸機和引力子等類似 RPG 角色。這些角色擁有獨特的主動和被動能力，每個角色皆多達 5 個等級讓玩家進行升級與解鎖。另一方面，大魔王角色就算重生後依然維持原樣。

每片大魔王碎片值5分，其他車輛則值1分。兩隊將會在侵略性、策略性和速度的考驗中進行較量， 最先達到30 分的隊伍就能獲勝。

大魔王模式中，玩家可使用任何V 至 X 階車輛參加戰鬥。如果尚未持有V至X階車輛的玩家，只要於 1 月 27 日至 2 月 13 日期間完成指定任務，即可永久擁有美國V階T67。\

《戰車世界：閃擊戰》推出全新ARPG 遊戲模式 人人都有機會成為大魔王!

關於《戰車世界：閃擊戰》

《戰車世界：閃擊戰》是以團隊合作為主的大型多人免費行動裝置線上遊戲，致力於提供刺激的戰車戰鬥。《戰車世界：閃擊戰》可相容於平板電腦、智慧型手機與個人電腦，讓充滿活力的傳統線上戰車戰鬥能夠在移動裝置上進行。《戰車世界：閃擊戰》具備了原作《戰車世界》的所有最佳特點，導入了戰車強權國家所研發製造的各式優秀戰車，包括面面俱到的中型戰車、威力強大的重型戰車，以及令人生畏的驅逐戰車。每一種都有其特色，而每一款戰車都有獨一無二的玩法。《戰車世界：閃擊戰》操控簡單易上手，讓玩家只需動動拇指，就可以操控超過 200輛的鋼鐵巨獸，進行戰鬥，而精密的遊戲機制也可以突顯井然有序的遊戲步調及靈活多樣的戰術運用。