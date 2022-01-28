綠委喊送國民新年禮「福島食品解禁」 藍營占領主席台轟：敢開放就提倒閣！

在農曆春節前夕，民進黨立委郭國文呼籲政府行政單位，應該為國民送上最後一個新年禮物，也就是福島等五縣市食品的解禁。對此，藍營青年田方倫怒轟，新年禮物？說好的CPTPP呢，當初反對黑箱的人去哪裡了，民進黨是有多瞧不起台灣人。國民黨青年部前副主任詹為元則痛批，真扯，核食絕對不是禮物，如果是禮物，那就是黃鼠狼給雞拜年。

郭國文今天透過新聞稿表示，讓符合標準的日本食品進口符合國際趨勢，代表台灣在宣示願意配合國際規則，大眾當然樂見台灣向前走，所以對台灣社會而言，是一份禮物。

郭國文認為，農曆過年前處理福島等五縣市食品解禁的問題，且一次開放到位，能避免一再陷入政黨衝突的輪迴。除此之外，相信大家都會想要回家過個好年，因此這段時間「為反對而反對派」的聲音會降低，讓國民黨內理性派能有喘息空間；對於這樣的決定，相信黨主席朱立倫也會竊喜。

對此，田方倫隨即在臉書發文痛批，新年禮物？說好的CPTPP呢，當初反對黑箱的人去哪裡了，民進黨是有多瞧不起台灣人。

另外，詹為元也在臉書發文直言，核食絕對不是禮物，如果是禮物，那就是黃鼠狼給雞拜年，政府想要核食進口，需要尊重2018年779萬票的民意，即便時間會讓民意變化，但反對的民眾仍舊非常多，政府應該好好溝通，甚至做好後端檢測防範工作，讓民眾安心再談開放，但不論民進黨政府從什麼角度來說服進口，都絕對不是台灣的新年大禮。