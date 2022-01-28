花旗銀行出售台灣消金業務終於塵埃落定，花旗今(28)日通知客戶已與星展達成協議，收購花旗在台灣的消費金融業務，包括信用卡、信用貸款、零售銀行業務、房貸，以及財富管理業務等，現在僅是整個業務移轉過程的開始，預期會需要一段時間，交易仍待主管機關核准，在此之前，信用卡(包含紅利點數)、貸款、存款、投資帳戶，或透過花旗申購的任何產品都不會受到立即影響。

花旗表示，客戶與花旗往來的方式不會受到立即的影響，客戶可繼續透過花旗網路銀行及行動生活家使用銀行產品及服務，在台灣的營運，包括客戶關係經理、電話理財中心、分行及財富管理中心會一如往常服務客戶，當客戶受到任何影響時，將會提前通知，並承諾會提供客戶同樣的優質服務。

對於200多萬張花旗信用卡持卡人等的各項權益是否會受到影響，重點如下：

1.花旗信用卡/個人貸款會受到影響嗎？花旗表示，在花旗持有的信用卡和貸款帳戶仍然持續有效，所享受的優惠，暫時都不會調整，而信用卡和貸款帳戶最終將會移轉至星展，目前只是業務移轉過程的開始，尚待主管機關核准，花旗將確保業務移轉無縫接軌，當開始進行產品/帳戶移轉時，一定會提前通知。

2.優惠活動期間適逢消金出售案完成，會有什麼影響？優惠仍然有效嗎？花旗表示，是的，所有正在進行中的活動優惠將持續提供，如果符合活動條件和資格，權益不受影響。如果有任何調整，也將會充分告知。

3.花旗的紅利點數和哩程數會有什麼影響？如果移轉到星展，萬一信用卡取消，是不是應該現在就全部兌換？花旗表示，客戶所持有的信用卡花旗紅利點數與哩程數仍然有效，不受出售案影響。紅利點數及哩程數的使用或現行的兌換比率都沒有立即改變。只要符合消費條件，仍然可以透過信用卡，持續累積花旗紅利點數與哩程數。如果花旗紅利點數及哩程數有任何調整，保證將會充分告知。

4.是否需要為信用卡定期交易/自動扣繳或貸款償還，作出新的調整或另行安排？花旗表示，這項公告只是業務移轉過程的開始，尚待主管機關核准以及兩家銀行完善的規劃，以確保業務移轉無縫接軌。在業務移轉完成前，現有的信用卡付款/貸款還款將保持不變，且不會中斷。如有任何調整，將會充分告知。

5.既然花旗決定賣給星展了，為什麼還在開立新帳戶，邀請客戶推薦新客戶？花旗說明，服務客戶的方式不會受到立即的影響，營運如常，作為出售完成的一環，新核發的信用卡/貸款帳戶將會移轉到星展。

6.定存及存款帳戶會有什麼影響？花旗表示，定存及存款帳戶目前不會受到影響。這些產品將會伴隨著出售移轉到星展，但過程可能需要一段時間。

7.投資的基金及債券會有什麼影響？花旗表示，在花旗持有基金及債券的部位目前不會受到影響，將會持續通知客戶資產配置及投資的最新狀況，當情況許可時，將會向客戶提供進一步的說明。

8.如果在星展已經有投資產品了，可以移轉至花旗嗎？或是在花旗已經有投資產品了，可以移轉到星展嗎？花旗表示，當然可以依照正常管道成為星展或花旗的客戶，但在交易完成前，星展及花旗仍將會以兩家不同的事業體營運。