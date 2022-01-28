春節遊關子嶺、菁寮老街，交通懶人包一次就看懂。（台南市白河分局提供／劉秀芬台南傳真）

今年因疫情無法出國，預計春節連假各風景區及熱門觀光景點將湧入大批遊客，台南市警察局白河分局轄內關子嶺風景區及菁寮老街是知名觀光景點，每到假日吸引大量觀光人潮，為此白河警也期前規畫交通疏導勤務，適時引導車輛，讓民眾行得順暢；出遊安心。

白河分局表示，2月1日開始，往關子嶺上山之172線路段，將於仙草埔路段各路口實施燈控疏導，以長時綠燈引導遊客由172線分轉大仙寺、碧雲寺或直行往關仔嶺溫泉區。

中午時段逢車流增加時，將視車流開放南98線白河水庫段之替代道路分流疏導；下山車輛也將適度引導走替代道路南96-1線杭內產業道路通往國道3號高速公路白河交流道。

此外，關子嶺溫泉區及水火同源風景區道路兩側全線擺設交通錐，禁止臨時路邊停車妨害交通；2月3、4等2日（初三及初四）下午1時至6時，在國道3號白河交流道北上東側及西側匝道有實施「高乘載管制」，屆時請配合現場員警交通管制疏導。

因電視劇再度造成觀光熱潮的菁寮老街，有義交與警察於南82線與南85線（菁寮老街）路口實施交通指揮，引導車輛往後廍外環道及南82線與南84線路邊停車。

此外，因菁寮老街路幅狹窄，道路呈現不規則狀，停車不易，除常態性開放富貴食堂前停車場、德馨宮廟前停車場外，後壁區公所媒合菁寮國小內（9時至16時）開放停車，請民眾提前停車，避免四面八方來的人車擠在菁寮老街路口影響交通。

白河分局長劉其賢表示，春節期間白河分局不因疫情的不確定性而鬆懈，「交通順暢」是努力目標，也提醒民眾出門前詳細檢查車輛，遵守交通規及遵照警方之指揮引導。