南投縣政府經過1年時間審議，近日將「埔里祈安清醮」登錄南投縣無形文化資產，並認定保存團體為埔里恒吉宮，延續傳承如此盛大的祭典科儀。（文化局提供／吳建輝南投傳真）

埔里祈安清醮祭典依循傳統每逢子年辦清醮，在卯年辦理三獻清醮，已經在當地世代相傳百年以上，建醮範圍涵蓋埔里全鎮33里，以及仁愛鄉南豐村、大同村等，人口數可達10萬人。（文化局提供／吳建輝南投傳真）

南投縣埔里鎮「埔里祈安清醮」，已經有百年歷史，每年全鎮與鄰近仁愛鄉南豐村、大同村約10萬一起吃素，建醮分壇數更高達63處，南投縣政府經過1年時間審議，近日將「埔里祈安清醮」登錄南投縣無形文化資產，並認定保存團體為埔里恒吉宮，延續傳承如此盛大的祭典科儀。

南投縣政府去年12月召開第二屆第一次南投線無形文化資產審議會，會中委員認為，埔里祈安清醮祭典依循傳統每逢子年辦清醮，在卯年辦理三獻清醮，已經在當地世代相傳百年以上，建醮範圍涵蓋埔里全鎮33里，以及仁愛鄉南豐村、大同村等，人口數可達10萬人，在地社群參與度高，與地方緊密契合，討論後全數通過。

文化局長林榮森表示，「埔里祈安清醮」可以說是大埔里地區流傳最久的文化傳統之一，紀載自20世紀初葉祭典發軔以來，傳承範圍曾涵蓋水沙連六社中的埔裏社及周邊眉社等地，包括漢人及平埔族社群，2020年就率領文資委員、民俗專家等前往訪查，並向當地民眾說明，但碰上疫情直到現在才發布登錄公告。

林榮森說，祈安清醮與當地大廟創建及在地災難史有相當緊密的官年，百年來每逢子年就辦理建醮，並隔三年舉辦三獻，由恒吉宮媽祖廟擔任總壇，再區分東、南、西、北等四個祭典營運區域，至今保留完整的傳統儀式，而醮務相關文獻均保留在恒吉宮中，因此擇定由恒吉宮擔任保存團體，讓祈安清醮能永續傳承。