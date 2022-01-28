高市少年隊警方在台北市出租套房大樓尋獲染了一頭金髮的逃家15歲少女。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方調閱台北市文山區出租套房大樓，發現染了一頭金髮的少女搭乘電梯，循線尋獲少女。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名15歲少女因在臉書上看見廣告招募「陪打電玩月入10萬」工作，心動下，向母親謊稱和朋友要去台北玩，獨自北上應徵，母親發現女兒失聯後急向警方求助，警方運用科技偵查以及少女友人聯絡資訊和廣告地址，北上追300里，憑藉少女染的一頭金髮特徵，在少女離家5天後於文山區一棟大樓尋獲平安無事的少女。

高市少年隊指出，該名15歲少女不喜歡念書，母親多次勸說也無效，1月14日在網路臉書社群上看見「陪打電玩」的招募廣告，求才內容聲稱可月入10萬，少女一時禁不起金錢誘惑，先向母親謊稱與友人要去台北玩，母親追問和誰去，去哪裡玩，少女均置之不理，且不顧母親反對下，獨自從高雄搭高鐵離家北上應徵。

少女的母親因多日無愛女的消息，想起社會新聞中有多件「少年打工遭詐騙」的新聞，因為擔心愛女安危，多日夜不能眠，心急如焚地向左營分局警方求助，少年隊員警接獲通報後，和左營分局成立專案小組展開協尋。

警方經多方查找，運用科技偵查，得知少女蹤跡曾在台北和桃園等地出現，也和少女母親所提供的應徵廣告地緣相符，研判少女極可能前往該地工作，警擔心少女涉世未深發生危險，立即驅車北上，並以少女染了一頭金髮的特徵，協請當地警政單位調閱監視器並同時進行訪查。

1月19日下午，警方發現台北市文山區一棟大樓內，有一名染金髮的少女和失蹤少女特徵相符，調閱大樓監視器後確定為失蹤少女後，順利在大樓出租套房內尋獲平安無事的少女。

少女向警方表示，因向友人借貸數千元，無力償還，便想找其他快速賺錢機會，看到網路徵人廣告時，雖然對其工作內容有疑慮，但因債務關係又受高額薪資吸引，當下便決定先北上應徵後再做打算，還沒上班就被警方尋獲，警方耐心輔導少女，少女才決定返家和家人討論共同面對欠債問題。