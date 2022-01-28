一名中山女高一年級學生小美（化名），因印尼籍父母因涉案遭撤銷永久居留，日前她和兩位妹妹收到通知，限期3月8日前離開台灣，面對成績優異，也可進入前三志願的大妹即將再一百多天就要會考，姊妹倆收到消息，親自寫信向內政部長徐國勇請求「不要把我們趕出台灣」。對此，徐國勇今表示，內政部法律範圍內盡力協助陳同學三姊妹，並尋求解決的機制。

徐國勇指出，大家都很關心印尼籍三姐妹因父親的居留許可廢止，必須依限出國一事。內政部也非常關心，基於人道及家庭團聚立場，並考量她們皆未成年及還在就學，且國外疫情嚴重，因此在法令許可範圍內，暫時不會限令她們出國，請她們安心過年。

徐國勇說，三姊妹的父親因故依法必須出國；但入出國及移民法仍有給予陳述意見及邀請專家學者召開審查會的權益保障機制，內政部及移民署會尊重專家學者意見，盡力給予協助。

徐國勇呼籲，遵守法治係所有國民及居民的義務，切勿違法而殃及親友。