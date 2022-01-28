農曆春節即將到來，不少遊子會提早返鄉，與家人吃小年夜團圓飯，而過年時特別注重習俗與禁忌，做錯就可能惹禍上身。清水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專分享，小年夜俗稱「二九暝」，民眾會趕在拜天公前大掃除、貼春聯，忙完一整天後團圓，因此稱為小年夜，而這一天除了要祭拜天公外，還有5個禁忌要注意。

●習俗

1.小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝，在過去一年來的守護，讓家宅順利平安，因此要特別祭拜，民眾在小年夜晚上11點後，就可以準備祭拜天公，而且拜天公要在自家門口。

2.祭拜時可以準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子等供品，或帶有招來福氣意思的發糕，另外也可以準備甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆，代表甜甜蜜蜜、延年益壽。

3.在拜天公之前，要完成貼春聯、大掃除，好迎接新年。

●禁忌

1.不可以殺生吃肉，小年夜要讓萬物萬靈休息，因此團圓飯盡量不要吃肉。

2.拜天公不可拜葷食，小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，要讓萬靈休息，才能一整年都如意、不犯小人。

3.不宜吵鬧。小年夜小孩或夫妻吵鬧，會讓家運不好，同時也會吵到天公，對神靈大不敬，此外，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。

4.不要搗蒜。家庭主婦煮飯時，若需要用到蒜頭，千萬不要用搗或磨的，因為民間習俗說此舉會越搗越窮。

5.不要穿太黑。小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿黑色系的衣服，衣服上的英文字或中文字，盡量不要有不吉利意思。