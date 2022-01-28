六都當中唯一尚未出現本土疫情的台中，如今也淪陷了；國泰世華銀行證實，台中大甲分行一名同仁家屬於昨(27日)確診為新冠肺炎，該同仁經PCR檢測，今天早上結果出爐為陰性，其餘同仁亦已完成快篩，結果均呈陰性。

為求謹慎，國泰世華銀行大甲分行已於昨天完成行舍全面消毒作業，並於今天進行分行預防性的居家隔離，同時啟動備援機制，以確保接下來分行營運不中斷。