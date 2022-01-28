台中國泰世華分行家屬確診 全體行員快篩結果曝 14:182022/01/28 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 六都當中唯一尚未出現本土疫情的台中，如今也淪陷了；國泰世華銀行證實，台中大甲分行一名同仁家屬於昨(27日)確診為新冠肺炎，該同仁經PCR檢測，今天早上結果出爐為陰性，其餘同仁亦已完成快篩，結果均呈陰性。 為求謹慎，國泰世華銀行大甲分行已於昨天完成行舍全面消毒作業，並於今天進行分行預防性的居家隔離，同時啟動備援機制，以確保接下來分行營運不中斷。 台中大甲國泰世華行員家屬傳確診 分行照常營業 家屬證實蔡頭離世 不願曝長眠地 #國泰世華銀行 #台中 #新冠肺炎 #台灣 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 過年忙採買 桃園公布14處足跡 家樂福、大潤發全中 11:062022/01/28 生活 永豐銀行1名員工確診 台南永康分行暫停營業1天 14:222022/01/28 財經 家屬首發聲明證實蔡頭離世 不揭露安葬地盼他「永活在我們心中」 13:342022/01/27 娛樂 管路安心 照顧者遠離恐慌 04:102022/01/28 地方新聞 密切接觸者暴增 日本政府擬將隔離天數縮短為7天 03:432022/01/28 國際 亞東醫院昨新增1確診 侯友宜：採驗3次、近1萬5000人次都是陰性 10:092022/01/28 生活 農曆春節將至 永和警分局長慰問基層 18:202022/01/27 寶島 又有銀行爆確診 台南永豐銀永康分行員工染疫 12:172022/01/28 生活 契約工到油人楷模 徐漢涉案同仁詫異 04:102022/01/28 社會新聞 永豐銀台南永康分行1員工確診 全面消毒停業1天 12:082022/01/28 財經 永豐銀1員工確診 台南永康分行今停業1日 11:592022/01/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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