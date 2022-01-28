中職球員工會28日發表新聞稿，第5屆理事長周思齊原3年任期業於2021年初完成，惟受新冠肺炎疫情造成職棒環境動盪、並影響會員大會辦理時程，受託延長任期至2021年底，在經過總計4年的領航及經驗傳承後，「周董」於近期理監事會中正式辭任，會中共同推舉統一獅隊陳傑憲接下代理理事長一職。

周思齊在2021年答應續任時，笑稱自己跟新進選手之間都快出現猶如父子情的世代隔閡，他鼓勵年輕理監事們把握每次出席工會會議及任務的機會，積極學習、思考、勇於承擔責任，並為工會建構一個不分世代、輩分都能暢所欲言的溝通網絡，串聯會員們的需求、互信和情誼。

擔任工會理事長這4年來，周思齊堅定捍衛球員立場，履行上任所提四大方向，繳出亮眼的階段性成績單：

1、健全團體協約機制部分，工會與中職聯盟將於今年2月底正式簽訂中華民國運動史上首張團體協約，此將對勞資雙方簽訂職棒選手契約後的權利義務及應有保障,做出更明確的定義與釐清。

2、球員國際賽權益保障落實的規格，提升至接軌國際先進職棒聯盟的高度。

3、善盡社會責任與延續公益活動自是周思齊多年以身作則投身基層、關心照顧社會弱勢的金字招牌。

4、強化球員退役照顧機制，已在任內成立內部組織「退輔政策發展委員會」，並以主委身分邀集各隊重量級資深選手參與。

球員工會擬於2月17日舉辦會員大會，依法經過提名、選舉流程推選第六屆理事長及理監事團隊，包含代理理事長傑憲在內，多位富有經驗的現任理監事，都將持續為整體環境付出。