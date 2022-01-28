台北市人車流居全國之冠，許多民眾會貪圖一時之便違規停車，導致道路壅塞、事故發生，台北市警察局交通大隊28日宣布，將在台北轉運站、南港車站及內湖路1段739號前3處設置科技執法設備，針對違停、併排停車進行全時段自動偵測取締，目前仍在設備測試及宣導期，預計3月1日正式上路。

交大執法組組長黃孝勳表示，台北轉運站、南港車站因位居主要幹道，為民眾轉乘交通樞紐，但去年違停案加總起來就有近4000件；內湖路1段739號前則鄰近內湖科技園區、捷運站及著名美食街，周邊常有違規停車情形，去年就有1萬279件，嚴重影響用路順暢與安全。

交大說明，違規停車科技執法設備，是透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，如發現偵測區內有違停車輛，即自動蒐證，匯入科技執法平臺，再由員警從嚴審查、認證舉發，目的是遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲民眾勿在紅線、公車停靠區或人行道違規停車。

依道路交通管理處罰條例規定，違規停車可處600元以上、1200元以下罰鍰，併排停車可處2400元罰鍰，汽機車開罰額度相同，若嚴重影響交通安全，將逕行拖吊。

北市前年推動科技執法，目前共有10處路段，包括建國高架、市民高架、市府轉運站、台北車站、吳興街台北醫院前、中山北路2段馬偕醫院前、台北轉運站、南港車站及內湖路1段739號前，取締違規停車和白牌車、大貨車上高架，鄭州路與西寧北路口則針對闖紅燈等5項違規樣態開罰。