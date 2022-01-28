晶圓代工龍頭台積電（2330）在最新一期ESG電子報中，說明已開發出全球首創晶圓自動進出貨系統，有效降低庫房員工95％搬運量，年省1300萬次人工作業。台積電預計於2022年第三季完成與無塵室晶圓自動進出貨系統的串接，達成晶圓進出全自動化管理。

台積電積極打造安全健康的職場環境，除了開發全球首座「晶圓自動化收貨入庫系統」，有效降低庫房員工95％搬運量，亦針對無塵室內的晶圓拆／包裝作業建立「晶圓自動進出貨系統」，減少人因性危害、優化輸送效率，截至2022年1月，已全面導入台灣廠區8吋及12吋超大晶圓廠、先進封測二廠及三廠，平均每年減省1300萬次人工作業。

除了透過晶圓自動進出貨系統優化無塵室內的人工作業流程，台積電持續擴大自動化應用範圍，智能製造中心與製造企劃整合部於成品庫房區導入晶圓紙箱包裝與自動分揀系統，不僅減少成品庫房員工每箱9公斤的包裝分揀負重，亦提升晶圓運送駕駛員35％提貨效率。