國泰世華大甲分行今天發布公告指出，由於有行員的家屬確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所有分行員工進行居家隔離，請客戶改到清水或沙鹿分行辦理業務。

對於台中市出現本土確診個案，台中市長盧秀燕將於下午3時召開記者會說明疫情及相關疫調，台中市環保局也已接獲通知展開環境清消作業。（編輯：戴光育）1110128