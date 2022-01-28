國泰世華大甲分行員工家屬確診 行員全居家隔離 14:412022/01/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國泰世華大甲分行今天發布公告指出，由於有行員的家屬確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所有分行員工進行居家隔離，請客戶改到清水或沙鹿分行辦理業務。 對於台中市出現本土確診個案，台中市長盧秀燕將於下午3時召開記者會說明疫情及相關疫調，台中市環保局也已接獲通知展開環境清消作業。（編輯：戴光育）1110128 台中大甲國泰世華行員家屬傳確診 分行照常營業 永豐銀行1名員工確診 台南永康分行暫停營業1天 #分行 #國泰世華 #員工 #家屬 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家屬證實蔡頭離世 不願曝長眠地 04:102022/01/28 娛樂新聞 永慶房屋防疫不鬆懈 滾動式防疫政策 守護員工、消費者健康 12:252022/01/28 財經 花旗內部一早召開員工大會 宣布將持續投資台灣 09:102022/01/28 財經 台中國泰世華分行家屬確診 全體行員快篩結果曝 14:182022/01/28 財經 過年忙採買 桃園公布14處足跡 家樂福、大潤發全中 11:062022/01/28 生活 管路安心 照顧者遠離恐慌 04:102022/01/28 地方新聞 京東投入人民幣4億 補貼春節一線員工 11:492022/01/28 財經 亞東醫院昨新增1確診 侯友宜：採驗3次、近1萬5000人次都是陰性 10:092022/01/28 生活 亞東又1例 北市急尋1816人採檢 04:102022/01/28 焦點要聞 永豐銀台南永康分行1員工確診 全面消毒停業1天 12:082022/01/28 財經 又有銀行爆確診 台南永豐銀永康分行員工染疫 12:172022/01/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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