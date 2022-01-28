黃曉明Angelababy宣布離婚！ 7年婚告終「未來還是家人」

大陸知名女星Angelababy（楊穎）與男星黃曉明，在今（28）日於雙方的微博上同步發表離婚聲明，稱彼此「未來仍是家人」，工作室隨後也透露兩人是和平分手，日前已辦好離婚手續，5歲兒子則由雙方共同撫養。而兩人過去愛得甜蜜，如今卻宣告破局，網路上也出現兩人熱戀時的感情時間線，引起熱烈討論。

根據大陸媒體《網易》的報導，兩人是在2009年透過朋友互相認識，之後也越走越近，2010年2月黃曉明被爆料特別飛香港替Angelababy慶生，3月換成Angelababy飛到北京，與黃曉明一同參加朋友的慶生活動；5月，黃曉明邀請Angelababy合作拍攝其新專輯主打舞曲《受不了》MV ；6月，Angelababy現身電影《趙氏孤兒》片場探班黃曉明，之後黃曉明就在採訪中默認了與Angelababy戀情。

2011年黃曉明與Angelababy合作電影《一場風花雪月的事》，兩人的感情才剛開始卻傳出女星李菲兒受訪時，暗指Angelababy曾插足她與黃曉明的戀情，隨後Angelababy跳出來否認並表示「我的生活過得幸福開心」。沒想到2013年又被港媒爆出兩人疑似分手，黃曉明還火速交了22歲的新歡溫心，但溫心馬上就跳出來否認。接著，2014年Angelababy在香港慶生，黃曉明不僅大方送上豪車當禮物，還牽著Angelababy的手正式公開戀情。同年12月兩人共同出席頒獎典禮並首次合體現身跨年晚會合唱。

2015年5月，網路上又傳出兩人分手的消息，Angelababy再次跳出來否認，沒多久後黃曉明曬出兩人的結婚證，正式成為夫妻。6月份兩人婚後首次合體出席活動，10月黃曉明與Angelababy便在上海展覽中心舉行世紀婚禮，現場眾星雲集，之後黃曉明便使出各種寵妻行徑羨煞旁人。

2016年9月，港媒爆出Angelababy懷孕，剛開始兩人的經紀公司都沒承認，直到10月黃曉明才在微博上證實Angelababy懷孕喜訊，更在11月的生日派對上大方感謝Angelababy這麼年輕就為他生子。2017年1月，黃曉明工作室宣布Angelababy在香港順利產子，雖後來因Angelababy瘦身太快而傳出「代孕」傳聞，但黃曉明隨後也曬出Angelababy懷孕時的照片反擊。

2017與2018年，兩人多次於微博上曬出慶祝結婚週年、慶生，以及與兒子的合照，也曾被路人拍到黃曉明帶著兒子去探班Angelababy、一家人一同外出旅遊時的幸福模樣。

2018年網路上傳出兩人婚變的消息，甚至跳出知情人士爆料婚變原因為男方稅務問題，但都遭女方否認是「假消息」。2019年2月黃曉明同樣曬出替Angelababy慶生的照片，兩人在6月合體出席活動，黃曉明還體貼的替Angelababy拉裙襬。

2019年雖網路上再傳出兩人離婚，但他們依然在對方生日時，於微博上貼出為對方慶生的照片間接打臉傳聞。2020年1月兩人被拍到一起出席兒子小海綿的生日宴，2月黃曉明同樣發文替當時31歲的Angelababy慶生，但當年黃曉明生日時Angelababy卻沒再發文。

2021年1月網路上又開始流傳Angelababy插足黃曉明與李菲兒感情的傳聞，Angelababy這次同樣跳出來否認但言語間不再客氣，黃曉明隨後也發文否認Angelababy是小三，但兩人的互動就被網友發現不太對勁。2月Angelababy生日時，黃曉明只PO出「生日快樂」四個字替對方慶生，Angelababy則沒有回應，之後兩人便不再於公開平台上有任何互動。

2021年3月，兩人出席同場活動但結束後開始閃避鏡頭，不再公開互動。10月兩人又被媒體拍到帶著小海綿與好友一同外出遊玩，但這卻是兩人最後一次同框，接著在2022年1月28日宣布離婚，結束近7年的婚姻。