彰化社頭清水岩溫泉泉露營區43池溫泉全數檢驗通過。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化社頭清水岩溫泉泉露營區43池溫泉全數檢驗通過。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化社頭清水岩溫泉泉露營區43池溫泉全數檢驗通過。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化社頭清水岩溫泉泉露營區43池溫泉全數檢驗通過。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化溫泉夢孵了10年，前後斥資4億元開發的清水岩溫泉露營區，去年10月正式營運，第一波主打開放豪華露營區及一般遊憩區，時隔3個月，28日再度正式取得縣內首面的溫泉標章，43池溫泉池已全數檢驗通過，春節前泡湯成真。

社頭清水岩打造平地溫泉，歷經多次流標，後來又結合清水岩露營區，加總多達10公頃，開發成全台面積最大合法溫泉露營區，園區分四大主題，分別為「生態遊憩區」、「豪華露營區」、「一般遊憩區」及「溫泉遊憩區」，去年10月正式營運，先開放豪華露營區和一般遊憩區，還舉辦聯合婚禮，掀起不少人驚豔，但也期待著說好的溫泉，可不要泡湯了。

彰化縣政府和委外經營得標的清水匯股份有限公司雙方努力之下，加緊作業，經中央認證的專業檢驗機構進行採樣檢驗，檢驗結果泉質屬碳酸氫鹽泉，俗稱「美人湯」，趕在春節前，開放溫泉泡湯，正式進入第二階段里程碑。

縣府表示，取得首面溫泉標章不容易，必須通過溫泉泉質檢驗及衛生單位水質微生物檢驗等重重嚴格檢驗程序，這次營運公司，首批申請43池溫泉池，已全數檢驗通過，包含豪華露營區26帳內的浴池及溫泉區3個泡腳池、14個溫泉池，園區內除溫泉湯屋業者即將進行裝修外，其餘溫泉池依溫泉法及相關規定即日起即可對外營業。

清水岩溫泉美夢實現，縣民不用奔波外縣市就可以享受溫泉，還可以吸引外地遊來體驗，除了泡腳池、溫泉池及草坪遊憩區等，豪華帳棚內即可享有露營住宿與溫泉泡湯的雙重享受。縣府也強調，營業期間衛生局將定期稽查水質衛生情形，以確保民眾使用權益。