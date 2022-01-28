國內疫情升溫，民眾紛紛踴躍接種疫苗。但台北市衛生局今早臨時通知基層診所，只配送給診所原先量能的8成疫苗，要診所不准給已經預約殘劑的民眾施打，引發基層炸鍋。對此，台北市副市長蔡炳坤解釋，現疫苗較吃緊，減少殘劑施打量，以有預約的民眾為主，不會讓預約的人打不到疫苗。

基層醫療協會理事長林應然抱怨，市府臨時通知很難適應，根本就是被市府突襲，台北市為什麼疫苗不足？新北疫苗很多隨到隨打，怎麼會突然宣布說不夠。

林應然指出，市府稱預約的人只到8成，所以只給8成，但怎麼知道只能來8成，也許別家診所來的人比較多，那怎麼會夠？

林應然說，原先已經預期量是夠的，已經先給預約殘劑的人施打，結果只能預約名冊的才能打，且只給預約名冊8成，沒有規畫，實在太匆忙了。

蔡炳坤指出，中央預約系統打到30日，但莫德納疫苗數量短差2萬，中央有幫忙跟各縣市調撥疫苗，現在疫苗數量差不多可以讓已預約的人打到疫苗。

蔡炳坤說，這段時間接種疫苗情形，預約到打率僅8成多，將近2成是打殘劑，比例有點偏高，在疫苗比較吃緊的時候，希望診所、醫院這3天在數量上稍微控制，先配8成左右，請大家盡量減少殘劑，讓有預約的優先接種，下一期不會有吃緊的狀況，就不會這樣限制。

蔡炳坤強調，不會讓預約的人打不到疫苗，請大家共體時艱，如果確實有需要疫苗，可再遞補疫苗，有問題可與健康服務中心反映，請診所緊縮一些，不要一有剩就打殘劑，上午沒打完，下午可以繼續打，中央規定莫德納有12到19小時的開瓶時間。