台南市警察局長方仰寧(左)頒獎表揚肯定張碩峯。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

監視器是警方偵辦案件利器，永康分局永信所警員張碩峯一句「點亮社區的眼」，讓民眾願意配合裝監視器及轉向改變拍攝角度，多達148支鏡頭，還因此破獲車輛遭砸車窗竊取財物、尋獲協尋人口等案，獲台南市警察局評比第1名。

「店家常以為監視器有裝就好，其實，拍攝角度很重要。」張碩峯表示，監視器如有死角，裝了也難以發揮效果，他透過溝通，說服店家轉向，也針對沒有裝設監視器店家加以推廣，但他也說，推廣實在不易，畢竟民眾得自行出資，需花時間說服。

他透過勤區經營，培養民眾信任感，促成大部分商家都願意配合，就連一般超商、冷飲店及住家也願意配合協助裝設。他說，與警方監錄系統互補，形成綿密治安監控網絡，透過警民合作，讓轄區治安與交通更加有保障。

永康分局積極推行「輔導民間裝設監視器」政策，請勤區員警鼓勵民間新增裝設、加裝鏡頭或調整監視器攝錄角度，以降低治安死角，張碩峯更榮獲台南市政府警察局評定第1名，獲得警察局長方仰寧表揚。

分局長甘炎民表示，有民間監視器支援互補，讓警方在犯罪偵查面更加有效率，相信在交通、為民服務，將更有助益。

永信所長許葆鑫說，張碩峯經常至大樓管委會、學校，向民眾及學童實施預防犯罪宣導，有感於案件發生若沒有破案，會影響民眾對治安的信心，因此積極鼓勵轄內商家及住家自主增設調整監視器，從銀樓、加油站開始，張碩峯吿訴大家，設置監視器如同「點亮社區的眼」，一句話感動許多民眾配合。