經濟部28日正式公告「111年度再生能源電能躉購費率」之審定作業，與草案相比，除太陽光電躉購費率、期數、加強電力網及特高壓等額外費率、不及2MW之小水力發電費率有所調整外，其餘皆與草案相同。

經濟部指出，太陽光電111年度躉購費率恢復為一年兩期，按容量級距區分費率，躉購費率介於每度3.8680元至5.8952元。考量國內疫情，屋頂型費率予以緩降，另有關加強電力網、特高壓升壓站與輸電線路及併網工程等成本費用，依據台電公司收取態樣及費用之規範，訂定各項額外費率，反映案場併網成本及其差異性。