力挺六大核心戰略產業，金管會農曆年前「鳴槍」。金管會28日宣布，同時啟動銀行及保險業對六大核心戰略產業的放款與投資方案，希望本國銀行從4月1日到今年底的9個月期間，對六大產業增加放款至少2500億元，同時保險業農曆年後即可參與六大產業的聯貸案、並可用專案運用直接投資或間接投資，合計保險與銀行資金動能逾3兆元，虎年開始後將陸續湧入。

銀行局並比照鼓勵銀行對中小企業放款方案，對六大產業放款表現優良的前三名銀行，分別給予3、2、1家簡易分行能升格為一般分行，還可分別有3、2、1家分行能申請遷入雙北市及高雄市，第一名等於增加六處分行的競爭優勢。

行政院2021年已核定六大核心戰略產業推動方案，即資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等六大產業，由於是主題式，實際涵蓋面幾乎遍及各行各業都有機會適用，在政府政策引導發展之餘，最重要的就是金流支持，即銀行放款與金融機構直接與間接投資。

銀行支持5+2產業方案將在2022年3月底到期，將無縫接軌六大核心戰略產業，銀行局預計推動三期計畫，一路力挺到2024年12月底，首期放款目標是2500億元，第二及第三期將視第一期成果調整。

保險業目前也可透過股票、債券等直接投資公開發行公司型的六大核心戰略產業，保險局最快28日下班前就會發布新的函令，即保險業可以專案運用辦法中的「其他配合政府政策之資金運用項目」，直接投資非公開發行公司型的六大產業，亦或可作為聯貸案參貸行、間接投資私募股權基金或國家級投資公司設立的國內基金，來支持六大產業，放款及間接投資金額同樣計入專案運用，光這部分，尚可動用的資金就逾3兆元。

銀行局對銀行的六大產業放款表現優等銀行除了祭分行二優惠外，還有轉投資金融及非金融相關事業採自動核准；申增國內據點時可加分；申設國外及大陸據點優先核准；申請創新及研發新種金融商品優先考量；甲等銀行也有一家簡易分行可升格為一般分行，但不得設置在雙北與高雄市；可將1家分行遷入雙北及高雄市，並採自動核准制；申請遷移國內據點分支機構，除遷入雙北及高雄市外，採自動核准制。申請設置、遷移或裁撤ATM等採自動核准；與行動支付機構合作發行信用卡，可先行開辦，在開辦後1個月內再報備查。

保險業支持六大產業的獎勵方案則仍在討論，預計之後公布。