勞動部表示，曾經參加國民年金保險（以下稱國保），不論年資多少，只要依規定繳納保險費，就可以在年滿65歲的時候，向勞保局申請國保老年年金給付。為服務民眾，勞工保險局也提供多元申請管道，民眾可依自身情況，選擇一種最方便的申請方式。

一、勞保局e化服務系統線上申辦如有自然人憑證者，可逕至勞保局e化服務系統線上申辦，只要依畫面指示輸入身分證號、出生日期、聯絡電話、地址及匯款帳戶等資料，即完成申請手續，不用出門，簡單便利。

二、填寫申請書後寄送勞保局勞保局每個月會篩選符合國保資格，且將屆滿65歲者，主動寄發國保老年年金給付權益通知函，背面有申請書表，可供民眾直接填寫寄回。又民眾亦可至勞保局全球資訊網下載空白申請書表，填寫後寄送勞保局。

三、勞保局各地辦事處填寫送件如果有臨櫃諮詢或送件需求者，可以到勞保局各地辦事處洽辦，會有專人一對一的服務。

四、各鄉（鎮、市、區）公所索取申請書勞保局在各鄉（鎮、市、區）公所有寄放空白申請書表，民眾可以就近到公所索取，填寫完整資料後，再寄送勞保局。

如果想進一步了解國保老年年金給付的相關規定，可電洽勞保局國民年金組02-23961266轉分機6066，當有專人為您服務。