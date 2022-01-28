永豐餘(1907)總經理蔡維力因個人因素請辭職務及相關工作，將於2月7日生效，公司今（28）日召開臨時董事會，通過延攬前瑞銀台灣區董事總經理駱秉正接任總經理。永豐餘表示，借重其跨國公司及兩岸三地實務歷練，執行集團3大策略及5大發展方向。

永豐餘表示，蔡維力2019年2月接任總經理3年來績效卓著，包括推動永豐實(6790)上市掛牌等子公司育成規畫、活化集團資產管理與提昇產業競爭策略等，讓各界更瞭解永豐餘轉型投控後的清楚商業模式，以及創新永續循環經濟理念落實。

新任總經理駱秉正擁有國內外知名企業國際金融運籌及金融投資豐富服務資歷，在國內證券及信託同業公會擔任多屆理、監事要職，對建構綠色經濟產業鏈亦具實務操作經驗，對提升集團及個別公司競爭力、針對共同目標發揮綜效有深刻理解。

永豐餘表示，未來將借重駱秉正在跨國公司及兩岸三地的實務歷練，執行集團五大發展方向，進一步優化集團投控管理模式，為公司及所有股東創造更佳的永續價值。

永豐餘訂定的發展五大方向，包括能源及能源管理、以工業互聯網科技加強各子公司上下游生態鏈成型、持續發展循環經濟、開發醣經濟下的新材料、持續新創公司投資與孵化。

永豐餘表示，在董事長劉慧瑾及新任總經理駱秉正共同帶領下，將秉持既有業務發展模式，執行上述集團五大發展方向及低碳、低耗能、去石化三大策略，推動永豐餘獲利成長、公司治理、社會責任永續發展。