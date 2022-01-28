新北市鶯歌工商廣設科與陶工科教師共同組成的「廣陶飛鶯創客俠」教學團隊，積極發展茶席、茶文化、茶具等課程，希望發揚鶯歌陶藝特色，並透過產學合作，給予學生多元學習機會，近期該團隊在新北市教學卓越獎教學團隊方案也獲得高中職組「特優」，將代表新北前往教育部參加全國大賽。

鶯歌工商是全國唯一設有陶瓷工程科的技術型高中，設校初期即以陶藝傳承為理念，近年來更結合廣設與陶工兩科，將陶瓷作品做更精美的包裝及行銷，期待發揚探究創新、展現人文、看見藝術的精神，讓學生找回屬於鶯歌在地文化的特色、發揮文創精神，再造陶瓷產業人文。

負責籌組團隊的鶯歌工商教務處主任林木盛表示，「廣陶飛鶯創客俠」的主軸為「CREAT」，分別由Ceramics陶瓷文化、Reborn重生、Extended擴展、Advertisement廣告、Treasure寶藏 5個英文單字的字首組合而成。校方近年來又積極茶課程，藉此瞭解茶文化及欣賞陶藝創作，並將課程名稱命名為「藝術人文下午茶」。

鶯歌工商陶工科主任蔡智勇表示，透過本次的教學方案發表，以「傳承」為主軸，接下了傳承陶瓷文化的重擔，達到了陶瓷技藝的傳承，產出多位資深技藝師傅接受教育部表揚，並培育業界及學界人才業師及教師再返回母校傳承，更能串聯全台高中職有發展陶藝的學校，共同推動高中職的陶藝競賽及展覽規畫。

鶯歌工商廣設科高錦惠主任說，廣設科在去年榮獲新北市府的青睞榮獲頂尖群科的計畫挹注下，累積許多學界及產界量能，提升攝影剪輯技術、皮革文創、磁磚設計、包裝美學，精心創建三鶯創藝館，以此為中心基地，協助融入陶工科傳承陶瓷文化的角色，今年更透過此次的跨科教卓方案發表，實踐讓學生學習體驗鶯歌在地陶瓷文化美學，及如何行銷提升面臨弱勢的產業競爭力。

畢業後再度回到母校服務的陶工科老師林嘉貞說，陶瓷會黏人，當初師父跟她說，做陶瓷需要堅持，在傳承上很難，但傳承的根深深種下，透過師傅的傳承，讓自己找到目標並展現於教育上，傳承即將消逝的傳統技法，藉以傳承陶瓷文化、榮耀鶯歌。

鶯歌工商校長顏龍源表示，學校從師徒制、拜師大典、茶席等相關人文，覺察陶瓷文化，一步步建立孩子的自信心與穩定就業基礎，並突破現況困難，藉由參與各式活動跨科合作課程，找出陶瓷文化的輪廓。同時提升孩子的英文能力，進而將鶯歌陶瓷文化推向國際舞台，也盼藉由此方案達到創校初衷與理想。