為爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），政院確實已經有開放日本福島食品的準備，將輔導7間食品輻射檢測認證實驗室取得財團法人全國認證基金會（TAF）及衛福部食藥署的雙重認證，提升日本進口食品檢測技術與量能，守護食安。

根據行政院施政報告指出，積極參與國際經貿組織及區域經濟整合是今年施政重點之一，其中包括爭取加入CPTPP，經過去年公投案結果展現我國願意走向國際、積極參與國際組織，以及遵守國際規範的決心，有利台灣爭取加入CPTPP等國際經貿協定。

該報告指出，為強化輻安核安管制效能，輔導7間食品輻射檢測認證實驗室取得財團法人全國認證基金會(TAF)及衛福部食藥署雙重認證，提升日本進口食品檢測技術與量能，守護食安。

同時，政府已完成3年1次13間實驗室土壤、水樣、植物等10類環境試樣輻射分析，辦理國內實驗室間比對試驗，使我國環境輻射檢測水準與國際一致。

因應日本政府規畫於明年春季將福島核電廠含氚廢水海洋排放政策，原能會去年執行台灣海域海水氚輻射調查計畫，截至去年12月底，完成海水氚含量分析229件，分析結果並無異常。

另外，政府已完成福島核電廠污染顆粒擴散假想案例評估及魚類生物氚檢測技術之前處理流程設計。去年也辦理核安演習，在防疫第一、演練確實之原則下，兵棋推演採全視 訊線上作業創新方式進行，並以分區、分時段及分流完成實兵演練項目。