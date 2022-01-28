現今診所的裝潢為了不要給人冰冷的感覺，多以暖色調設計，不過一名女網友表示，最近陪朋友到一間診所看診，卻被該診所的診間裝潢嚇一大跳，不禁直呼「毛骨悚然」，網友看了也頭皮發麻，「不知道的以為要助念了」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片並表示，最近她陪朋友到一間診所看診，不料一進診間就被其裝潢嚇一大跳。

該診所的診間鋪滿白色瓷磚，僅在角落放了一張病床，看起來格外冷清。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社公開版）

從照片可見，諾大診間鋪滿白色瓷磚，牆上有電視和冷氣，角落則放了一張復古鐵椅、鐵製垃圾桶和一張病床，顯得格外冷清，加上該病床上鋪著的白色棉被，讓她不寒而慄，直呼「毛骨悚然」。

不少網友看完也頭皮發麻，「好不吉利呀」、「好冰冷的感覺」、「沒看內容嚇到了」、「裝潢真的很重要」、「不知道的以為要助念了」、「不好意思，我第一眼看到還以為是停屍間」。

也有網友回應，「傳統的診所都是用磁磚，好清掃永保光亮」、「應該是私人小診所醫院的注射室」、「至少環境清潔度不錯」、「保持社交距離」、「換個心態想，防疫期間旁邊沒別的病患，也是好事」。