再生醫療三法可望在立法院下個會期審查，千億商機吸引廠商爭相卡位，博視生醫開發的角膜產品，正力拚2022年進入人體臨床；董事長王進富表示，除了台灣市場外，也將前進大陸，並規劃今年在桂林興建三座GTP實驗中心，並與醫療機構合作，提供角膜培養服務。

博視是由前雙美董事長王進富在2018創立新創公司，專攻的再生醫學是與台北醫學大學團隊合作，技轉北醫的片狀細胞治療系統，曾在2019年獲得新創獎。

王進富說，博視致力於建構片狀細胞工程之醫學平台，滿足現今在眼科，牙科，婦科等無法治癒之病患 ，該公司擁有一個完整的研究團隊與用來量產再生醫療所需的自體細胞修復介導因子（cellular repairment agent）的生醫科技工廠。使用取自於人體口腔的上皮細胞，利用獨特專利的細胞擴增技術，將直徑不到0.012毫米大小的口腔上皮細胞擴增再製成可以用在人體任何一處受損區域位置的生醫材料。

博視的片狀擁有全臺獨特專利的修復細胞組織的再生醫學技術，目前已獲得美國與臺灣的專利權。該技術可針對人體受損細胞組織的修復可以藉由這個獨特的專利應用在各個不同醫療領域，除了可以用來降低醫療門檻，也可以擴大應用範圍，增加臺灣在生醫產業上的國際競爭力。

計畫主持人陳克華醫師表示，一般的口腔上皮細胞無法在普通的狀態與外在環境下自體再生形成完整的組織層片。而博視則可以利用少量的細胞培植出完整且高度存活率的片狀組織結構，以此作為載體介面用以修復人體任何一處器官組織。

博視已經取得榮總人體試驗倫理委員會的IRB核准文號，預計2022年有機會進入人體臨床實驗。

王進富表示，除了在台灣執行人體臨床外，博視也積極布局海外市場，目前規劃於中國四川及廣東地區及桂林興建三座GTP實驗 中心，並分別向合作醫療機構-四川華西醫院及廣東中山大學及其附屬醫院提供眼角膜培養服務。