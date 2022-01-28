本土疫情未平，正逢春節年假疏運期間，澎金馬三離島首長日前聯合向中央呼籲，盼針對前往離島的民眾進行全面快篩。交通部航政司司今天表示，明天起從本島赴澎金馬旅客，如14天內有症狀則須現場快篩，結果為陰性才能搭乘；並請所有旅客事先填寫健康聲明書，建議提早90分鐘到現場。

去年中本土疫情爆發時，疫情指揮中心曾在全台5處機場設置篩檢站，後因本土疫情趨緩，已於10月取消離島旅客篩檢措施。澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯與連江縣長劉增應昨聯合發表聲明，呼籲中央在本島機場港口設置快篩站，以確保離島量能不至於崩潰。

交通部航政司司長何淑萍今赴疫情指揮中心記者會，宣布明天起從本島赴金馬澎旅客須做篩檢，包括松山、台中、嘉義、台南、高雄機場，以及基隆、高雄及台南將軍港，會在上述8處設置篩檢站，大致可分為3種情況：

一、現場有COVID-19症狀者：暫緩行程，並應配合至醫院進行PCR檢測；經採檢後返家等待結果，返家過程不得搭乘大眾運輸工具。

二、出發前14日內有COVID-19症狀者：現場依工作人員指示監督下，旅客自行使用家用快篩試劑篩檢，快篩陰性者始得出發；快篩陽性者應配合至醫院進行PCR檢測。若持有當日或搭機/船前24小時之快篩陰性或PCR陰性報告，得免現場再篩檢。

三、現場及過去14天內皆無 COVID-19相關症狀者，現場得「自願」進行快篩試劑檢測，惟須待檢測完成且結果為陰性者，始得搭機/船。

何淑萍提醒，目前已進入春節疏運期間，如果是過去14天內有症狀的旅客，建議提前90分鐘前到現場快篩，有症狀者則應避免搭乘；如果檢驗結果為陽性，已和業者協調可免收手續費退款處理。