1月27日下午，在虎年新春佳節即將到來之際，南京市台辦組織召開在寧台企負責人新春座談會，趙小華主任率市台辦領導與南京市台協、在寧重點台資企業負責人30餘人歡聚一堂，暢敘友情，共話發展。

趙小華主任首先轉達了市委市政府領導對在寧台企台商的新春祝福，祝福大家身體健康、事業順達、闔家幸福、虎年吉祥！並簡要通報了2021年南京市經濟社會發展情況和寧台經貿合作交流情況。趙小華主任提到：「剛剛過去的一年，意義非凡、令人難忘，我們秉持「兩岸一家親」理念，持續為臺胞台企做好事解難事，重點台企發展穩中有進，中小台企發展勢頭強勁，台企對全市經濟發展貢獻度不斷上升，為全市落實「六穩」、「六保」任務發揮了積極作用。全年新批台資項目95個，合同利用台資6.6億美元，實際到帳台資3.2億美元，利用台資保持穩定增長；全市對臺灣進出口42.8億美元，增長21.8%，寧台經貿合作持續深化。衷心感謝一年來廣大台商朋友對南京市經濟社會發展做出的努力和貢獻，感謝大家對台辦工作的支援配合。」

趙小華主任致詞。(圖／南京市台辦提供)

參加座談的市台協、台企負責人結合自己一年來在寧工作生活、企業生產經營情況進行了交流發言，大家對市台辦作為在寧台商臺胞娘家人，一直以來不遺餘力地為台商臺胞排憂解難表示誠摯感謝，同時也圍繞台協會自身建設、疫情防控、台青就業創業、營商環境以及限電和環保等具體問題提出了建議。大家表示，通過此次座談會更深切感受到南京市委市政府關心支持台企台商發展的滿滿誠意，也更堅定了在寧投資興業的信心。最後，趙小華主任對大家提出的問題進行了歸納和解答，並要求市台辦相關處室加深追蹤協調，精準對接企業需求，強化保障服務，為在寧台企發展壯大提供更優質的營商環境，助力台企進一步做優做強。