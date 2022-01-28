桃機本土疫情至今告一段落，前進指揮所指揮官王必勝今日宣布總結報告，由於確診者足跡至今已過去14天，今日前進指揮所解編，明起由機場應變小組接手工作。解編以後，落地採檢還是會繼續進行。

王必勝表示，前進指揮所自1月4日起開設，至今已有25天。這段時間共21人確診，有4傳播鏈，第1個是案17230(清潔人員)、案17240(防疫車隊司機)、案17928(機場防疫人員)、案18020(防疫車隊司機)。

21名確診者中，清潔人員有10人、手推車人員4人、保全3人、檢疫人員1人、防疫計程車司機3人。匡列居家隔離的人數有398人，共檢驗6萬5109人次，其中PCR有2萬9916人次、快篩3萬5193人次。

由於個案的源頭管理，大量個案衝擊防疫系統、車隊和防疫旅館。王必勝表示，這段時間前進指揮所也推動落地採檢，也規劃適當的工作人員防護設備，我們也規定脫下來後就不要重複使用，加強訓練。另也請來護理台灣隊，針對工作流程全面審視，並加強外包廠商管理，如清潔公司、保全、車等，也持續隊各類人員例行篩檢。

王必勝也宣布，由於確診者的足跡到現在已經14天，前進指揮所今日解編，明日起由機場應變小組接手工作。雖然解編，但是落地採檢還是會繼續進行。1月11日推動落地採檢以來已有18天，截至昨日，共檢驗航195航班，檢驗總人數為9454人，確診總人數為421人，總陽性率為45%。指揮官陳時中今也特別對機場相關人員表達感謝。