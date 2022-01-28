台中市傳出有從北部返鄉的民眾染疫，為確保春節期間民眾健康，環保局28日再度強化交通場站、市場、公園等人潮聚集場域清消，副局長商文麟更率隊視察文心森林公園周邊人行步道、捷運站周邊傾銷情況，宣示持續站在第一線守護民眾安全，29日也將繼續進行全市大清消。

環保局指出，從桃園機場群聚案來分析，中央流行疫情指揮中心推測公廁極可能是確診者接觸感染的重要地點，也因此，視察人員特別針對建設局權管的公廁內部加強防疫消毒及清潔維護，盼透過內外夾擊的方式，徹底消滅病毒。

環保局表示，因應春節期間民眾出遊，目前已要求公廁維護單位提升環境衛生品質，同時在各公廁備妥酒精、洗手乳等防疫衛生用品，另建議廁間內垃圾桶加蓋、減少臭味逸散的可能，也保持公廁「不濕、不髒、不臭」，降低病毒傳播機會。

因今年中台灣燈會將在文心森林公園舉辦，主管單位也特別要求在打掃時加強公園及公廁設施，包括水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把都定時消毒、增加清潔次數。環保局強調，29日將動員防疫消毒大隊及各區環保志工，針對全市進行大清消，相關行程可上環保局網站「環保局消毒地圖」了解。