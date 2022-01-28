永豐餘（1907）今（28）日公告高層人事異動，原總經理蔡維力因個人因素請辭，永豐餘今天召開臨時董事會，通過延攬前瑞士銀行台灣區董事總經理駱秉正接任成為新總座。

蔡維力2019年2月到職，任期三年，永豐餘表示，蔡維力就任三年以來績效卓著，包括推動子公司育成規劃，助永豐實成功上市，並活化集團資產管理與提昇產業競爭策略等，讓各界更了解永豐餘轉型投控後的清楚商業模式，及創新永續循環經濟理念之落實。

新任總經理駱秉正擁有國內外知名企業國際金融運籌及金融投資的豐富服務資歷，於國內證券及信託同業公會擔任多屆理、監事要職，對於建構綠色經濟產業鏈亦具備實務操作經驗，對於提升永豐餘集團及個別公司競爭力和針對共同目標發揮綜效有深刻理解，未來希望借重其在跨國公司及兩岸三地的實務歷練，進一步優化公司投資控股管理模式。

在此之前，永豐餘去年5月也宣布延攬前施耐德電機半導體業務副總劉慧瑾，接替永豐餘第三代何奕達，成為永豐餘董事長，宣告永豐餘集團進入專業經理人時代。未來技術專長的董座劉慧瑾，搭配財務專長的駱秉正，將共同帶領永豐餘集團朝能源及能源管理、以工業互聯網科技加強各子公司上下游生態鏈之成型、持續循環經濟的發展、醣經濟下新材料的開發、持續新創公司之投資與孵化等五大方向發展。