2022 農曆新年級將展開9天的假期，KKCompany 旗下串流影劇品牌KKTV推出一系列連假補檔指南，總結整年收視成績的「K劇風雲榜」，一口氣提供2021年必看的經典優質好劇，以及讓你目不轉睛的虎年開運片單，絕對「虎哩看夠夠」！春節期間，KKTV 也將送給用戶驚喜紅包，自1/28起至2/6 ，上 KKTV 「虎哩好康」活動網頁參加抽獎，就有機會獲得KKTV 180天免費追劇序號，讓民眾新春期間吃好料、追好劇！

日劇部分，國民老婆新垣結衣與演歌雙棲的星野源2021 布結婚，喧騰的話題讓兩人共演的《月薪嬌妻》系列奪冠，描繪時下都會愛情《打扮的戀愛是有理由的》、《離婚活動》分別位居第二、第三，阿部寬的經典代表作《東大特訓班》，與綾瀨遙高橋一生性轉飆戲的《天國與地獄》則攻佔第四、五名。

KKTV 2021 Ｋ劇風雲榜日劇Top1《月薪嬌妻》。（KKTV提供）

《天竺鼠車車》則在動漫類型讓其他動漫遙望冠軍車尾燈，從2020年末討論度就居高不下的《咒術迴戰》搶下動漫類熱播排行榜第二名，轉生系列表現不俗，《關於我轉生成史萊姆這檔事》、《無職轉生，到了異世界就拿出真本事》則拿下第三、第四名，人氣動漫《進擊的巨人 The Final Season》搶進前五名。

其他劇種的部分，以輕鬆爆笑、高顏值男女主角掀起熱烈話題的《警察課程》、好評續集《浪漫醫生金師傅2》攻佔韓劇類冠亞軍，由KKTV自家出品的 BL 台劇《約。定-I do》則登上 KKTV 台、港、陸類型第一名。綜藝類型，日綜《戀愛心機又怎樣》奪冠、韓綜《兩天一夜》緊追在後。

「虎哩看夠夠」超豐富新春片單

因應春節假期，KKTV 也推出一系列「虎哩看夠夠」開運主題片單！讓大家在新春期間一起暖洋洋、笑嗨嗨！

「虎哩看到笑嗨嗨」

KKTV 精心挑選如日劇《秘密內幕-女警的反擊》、《要是當時吻了他》、韓影《特務搞飛機》等看了笑到嘴巴裂開的輕鬆喜劇，一年累積的悶氣頓時煙消雲散！

「虎哩看到甜滋滋」

美好的連假怎麼可以少了戀愛的滋潤？KKTV 網羅《不良少年與白手杖女孩》、《你喜歡布拉姆斯嗎？》等日、韓話題戀愛喜劇，看完包你一整年都甜滋滋。

「虎哩看到臉紅紅」

清新戀愛不夠看？那就來點重口味的！KKTV 特選日劇《部長與社畜焦急羅曼史》、《辦公室的秘密新婚》、《凜子小姐想試愛》等臉紅心跳作品，不想開車外出人擠人，那就躲在家裡享受大人系的戀愛劇吧！

KKTV「虎哩看到甜滋滋」開運片單《不良少年與白手杖女孩》是人氣大黑馬。（KKTV提供）

「虎哩看到拍拍手」

拋開那些問工作、問薪水、問結婚的惱人過年話題，讓充滿驚喜安排的神劇拯救你疲憊的心靈！KKTV 精選日劇《我的事說來話長》、《短劇開始啦》、動漫《奇巧計程車》等各式各樣犀利又幽默剖析人性的片單，看了絕對讓你通體舒暢、拍案叫絕！

「虎哩看到暖洋洋」

氣象局預告今年過年將有冷氣團來襲，不怕！KKTV 奉上《＃家族募集中》、《愛情加溫》、《虹色病歷簿》等超暖心片單，外面再冷，心裡也會暖洋洋！

「虎哩看到肚餓餓」

堪稱最適合過年看的片單！KKTV 網羅《孤獨的美食家》、《型男主廚三星夢》、《昨日的美食》等超級好吃的美食精選，搭配圍爐氣氛，不但肚子填飽，視覺也超級滿足！