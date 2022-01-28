永慶房產集團2021聯歡尾牙，集團董事長孫慶餘率高階主管群上直播台感謝同仁，並抽出一千五百項尾牙好禮。2021年永慶集團總成交金額突破8000億元、總成交件數6萬件，直營店績效也再創新高，2021年業績成長15%，幫助超過2萬客戶圓滿成家。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，近期在春節將至與「打炒房」政策影響下，1月看屋量較去年12月略為下滑，且付斡量有減少的跡象，顯示有購屋需求的民眾對於出價明顯保守，考慮期拉長，買賣雙方對價格認知不易形成共識，交易量能略受衝擊，不過，預期民眾在春節節慶假期後慢慢收心，回歸日常生活節奏，房市回歸市場供需機制，只要買賣雙方價格產生共識，房市買氣可望逐步回籠，今年第一季房市仍可期待。

陳金萍說，展望今年，台綜院樂觀表示，台灣國內產業出口強勁，加上民間消費動能逐漸回復，即使近來本土疫情升溫，產業活動仍能維持一定熱絡程度，顯示經濟動能超乎預期，今年資金潮、台商回流、民間投資等利多不變，支撐房市動能。不過，今年升息恐怕是箭在弦上，加上政府調控房市政策是否再度升級，以及國內疫情後續發展也將影響房市表現，仍須密切觀察。

永慶吳良治總經理表示，自疫情爆發以來，永慶一直維持高標準防疫規格，確保員工及消費者的健康與安全。由於Omicron新型變異株的威脅增加，為積極防範，永慶集團總部自1月24日起，已實施分流、分棟及遠距居家上班等方式，更已超前規劃好春節的防疫通報流程，並提醒集團員工於開工前一天先快篩檢測。目前永慶集團員工疫苗涵蓋率第一劑已達95%，第二劑也已逾80%，為鼓勵員工施打第三劑疫苗，將舉辦滿三劑抽獎活動。

永慶房屋推出幽默系列短劇，傳遞永慶房屋提供業務新人前9個月每月5萬的收入保證，破除求職者常有的徵才福利疑問，以及彈性工作、可選擇上班時段的職場優勢，引發網友好評，優渥條件也帶來履歷量的成長。疫情當前，永慶房屋也提供求職者視訊面試，減少接觸風險，讓求職者面試更安心。