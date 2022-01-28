黃曉明與Angelababy（Baby）於2015年結婚，並在2017年生下一子「小海綿」，不過婚後有關2人的離婚傳聞從沒斷過，今（28日）在微博宣布離婚，日前辦妥相關手續，未來將共同撫養孩子。回顧這7年黃曉明各種「寵妻狂魔」的行為，不僅狠砸2億人民幣（約10億台幣）在上海展覽中心舉辦世紀婚禮，更曾在辦公室竟擺夫妻倆銅像，上班也對老婆念念不忘。

黃曉明在交往期間，心疼Baby拍戲辛苦，豪擲300萬人民幣（約1500萬台幣）購入有「移動豪宅」之稱的GMC豪華房車作為驚喜送給女友。Baby在25歲生日時，他又送上200多萬元人民幣（約千萬元台幣）的藍寶堅尼跑車當生日禮物，讓Baby感動到忍不住跟他當街擁抱。但事後卻被港媒踢爆該車已是第三手，黃曉明當時是以6折價購入。

Baby因到上海照顧生病的外婆而認識黃曉明，2人的婚禮也特意選在外婆生日隔天，婚戒由黃曉明親手設計，277粒讚石有「愛妻妻」的之意，婚禮現場，主場音樂是「小賈」賈斯汀比伯（Justin Bieber）的〈Baby〉，黃曉明也知道Baby的偶像是G-Dragon，直接在台上扮GD跳唱〈Fantastic baby〉，並宣布成立「關愛寶貝」基金，資助527位小朋友，數字的發音為「我愛妻」。

黃曉明也曾在節目中被賈乃亮爆料，透露Baby在橫店拍戲時，因為想吃Häagen-Dazs，黃曉明便掃光橫店所有該品牌的冰棒，多達2萬多個，還特別租了1個冰櫃擺放，讓Baby吃個夠。黃曉明甚至還在辦公室放了一個依照夫妻倆婚紗照等比例縮放製作的銅像，不過該照片僅是在網路上流傳，未經過本人證實。