本土Omicron最新症狀分布。（圖／指揮中心提供）

境外移入Omicron最新症狀分布。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心公布本周基因定序結果，共有42例Omicron及4例Delta；目前國內累計578例Omicron確診個案，其中172為本土、406為境外移入。醫療應變組副組長羅一鈞表示，本周無症狀與輕症比例為「4成無症狀、6成輕症」，染疫後相關症狀以咳嗽、發燒流鼻水為主，嗅味覺異常僅2人有，比例是0.9％相對少見。

羅一鈞表示，今年1月以來共有391個本土病例，多與Omicron有關，其中因為移工群聚，因此年齡分布和上周有所變化，30至40歲患者的比例增加，而無症狀比例也變高，從上周的3成提升為本周4成，輕症比例則佔6成，目前還沒有本土中重度以上個案。

羅一鈞指出，在本土Omicron案例中，本周新增2位80多歲的患者，兩人目前都還沒有出院，但也都沒有重症高風險的前兆，還要持續觀察，已提供合適的治療藥物；另本土案例中僅2人出現嗅味覺異常，可能在Omicron疫情相對少見，提醒臨床醫師不要以此症狀作為鑑別。

境外移入方面，目前共有406例Omicron個案，以20到50歲為主，目前共3人為中重度，其中1人為本周新增個案，為50多歲男性，已接種兩劑BNT，沒有慢性病，入境採檢的時候就確診，Ct值19，當天有咳嗽症狀，住院後症狀加劇，血氧飽和濃度一度掉到94％，符合中重度以上分類，但不須入住加護病房，胸部X光檢查未發現肺炎，接受瑞德西韋藥物治療，住院11天就符合解隔離標準，現在已經康復出院了。

羅一鈞分析，多數的境外Omicron多在入境7天內驗出，但本周新增1名個案在入境20天驗出，是由於同行入境的友人在第6天確診，因此改列居家隔離，延長14天，加起來總共20天，於解隔前驗出陽性，並未進入社區。

至於本周驗出4例Delta皆為境外移入個案，羅一鈞提醒，目前Delta變異株仍未完全消失；國內已有單株抗體適用於Delta患者，較不適合用於Omiron患者。