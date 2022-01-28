綽號「巧克力」的36歲陳姓女子，在台中成立假交友投資詐騙機房，刑事局國際科與彰化警方去年先將陳嫌等10名嫌犯拘提到案，初估至少有38人被騙，總損失金額達5889萬元。專案小組向上溯源，日前再破獲該幫詐團的洗錢機房，及幕後主嫌妹妹所經營的賭博機房，共逮捕12人到案。

警方調查，陳嫌指揮詐團成員收取人頭帳戶，若有綁定虛擬貨幣收購價為10至12萬元，若無綁定則為3至4萬元，並在交友網站以帥哥美女照隨機搭訕被害人，以獲利豐厚藉口吸引被害人加入假外匯、期貨投資網站，誘騙被害人匯款至人頭帳戶後，即封鎖被害人，讓被害人無法申請出金獲利，經統計被害金額高達5889萬元，其中一名被害人損失700萬元最高。

專案小組向上追查，發現該詐團透過另名陳姓女子等人擔任轉帳機手，將贓款層轉給翁姓男子，再購買泰達幣轉至犯嫌境外的虛擬貨幣錢包。警方日前到翁嫌台南豪宅破獲洗錢水房，同時在台南破獲由陳姓女子所經營的賭博機房，共計逮捕12人到案，查扣到贓款59萬1100元、Lexus休旅車1輛、BMW自小客車2輛、infinity自小客車2輛、川崎Ninja重機1輛，提款卡30張、存摺7本、手機16隻、筆電7台、平板2台、各式名牌包等贓證物，並向彰化地院聲請扣押市值2337萬的房屋、土地及人頭帳戶內贓款獲准。全案訊後，依詐欺、洗錢、賭博等罪嫌移送法辦。