春節9天連假即將開始，交通部民用航空局全面檢視春節期間疏運與防疫整備工作，民航局長林國顯要求同仁以最嚴謹態度投入防疫。而為減少旅客與機場服務人員、計程車司機接觸機會，民航局也全面啟動「無接觸填單」作業。

依據中央流行疫情指揮中心要求，國際線旅客入境時，需填寫健康聲明書，並搭乘防疫計程車前往防疫旅宿或集中檢疫所檢疫，搭車前必須個人與防疫旅館相關資訊，並繳交給機場工作人員與司機後，始可搭車前往防疫旅宿。機場工作人員事後則需將旅客搭車資訊補登於衛福部系統中，以便指揮中心掌握疫情資訊。

為減少此一過程中接觸機會，並加快後續補登等流程，在指揮中心建議下，民航局特別設計一套無接觸填單系統，並於上週完成建置、啟用。

民航局表示，旅客登入衛福部系統填寫健康聲明書後，系統會給予一專屬條碼，此一系統建置後，旅客僅需至機場內掃描器掃描手機內的條碼，工作人員即可將搭乘防疫計程車所需相關資訊印出，一張由機場保留並自動登入系統，另一張由機場工作人員交給計程車司機，旅客與工作人員及司機均無須接觸。

林國顯表示，此一系統減少了旅客與機場工作人員及司機的接觸機會，不僅保護旅客，也保護工作人員與司機；系統目前已經於桃園、松山與高雄等三處有國際航班的機場啟用，目前尚無國際航班的台中機場亦已完成準備，國際航班恢復營運後，可以馬上投入。