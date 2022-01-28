英特爾、科林研發等半導體企業財測失利，引爆美國科技股賣壓再度殺出，費半指數周四（27日）暴跌近5％，也讓相關成分股淪為空頭箭靶，其中英特爾、科林和超微（AMD）股價連袂狂瀉7％，影響所及，台積電、聯電ADR也崩殺5%以上。美股超級財報周近期登場，重量級公司繳出好壞成績單，也將左右股市表現。

在經濟數據表現上，美國去年第四季國內生產總值（GDP）季增年率達6.9％，不僅高於第三季的2.3%，也優於經濟學家預估的5.5％。美國經濟成長加速，強化市場對於聯準會（Fed）最快於3月升息的預期。

美晶片巨頭英特爾公布2021年第四季及全年營收均創下歷史新高，但擴大資本支出使毛利率面臨壓力，加上缺料和產能不足等問題衝擊銷售動能，2022年第一季財測低於預期，27日股價大跌7.04% 、收在48.05美元。

半導體設備大廠科林研發（Lam Research）第二季營收雖較去年同期成長，但低於華爾街預期，而第三季營收約 42.5億美元、每股獲利估7.36 美元，跟分析師預期44.9 億美元和每股賺8.72 美元仍有小幅落差，27日股價重挫6.93%、收在555.3美元。

周四美股四大指數全盤皆墨。道瓊指數下跌 7點（或 0.02%），收在34160 點；那斯達克指數下跌 189點（或 1.4%），收在 13352點；標普 500 指數下跌 23點（或 0.54%），收在 4326 點；費城半導體指數下跌 163點（或 4.78%），收在3243點。

科技股五大咖漲跌互見。微軟上漲 1.05%；亞馬遜小漲 0.55%；蘋果小跌 0.29%；Alphabet（Google母公司）跌0.18%；Meta（原臉書）幾乎收在平盤。

費半成分股遭大屠殺。英特爾、科林和超微（AMD）股價暴跌7％；應用材料 下跌 4.01%；輝達（NVIDIA）與高通分別下挫 3.64%、3.47%。台股ADR部分，台積電 ADR慘殺5.44%；聯電 ADR重挫5.93%。

值得一提的是，蘋果公布2022會計年度第 1 季財報（至2021年12月底），單季營收1239.45億美元，年增11.2%，創歷史新高；單季獲利346.3億美元，年增20.43%，每股稀釋純益2.1美元，優於前年同期1.68美元，單季毛利率43.76%，年增近4%；蘋果預期今年首季業績（至3月底），有機會再創同期新高。財報利多消息，激勵蘋果盤後股價一度大漲 5.8% 至 168.38 美元。