大里藝術廣場特別打造了「群虎賀年」創意裝置展，共有50隻、身長110公分的吉祥虎群，組成可愛又吸睛的地景藝術展。（大里藝術廣場提供／黃國峰台中傳真）

迎接虎年的到來，台中大里藝術廣場（DaliArt Plaza）近日出現50隻擬真虎群，讓大家來這兒可盡情的打卡拍照，廣場中庭從大年初一到初六，也邀請了各地的小農、甜點烘培及文創職人們帶來有溫度、內涵、文創、增進親子互動的「頑在藝起」熱鬧市集，讓民眾在農曆春節多一個好去處，一起虎虎生風迎新年。

為搭配春節和寒假，大里藝術廣場特別打造了「群虎賀年」創意裝置展，共有50隻、身長110公分的吉祥虎群，組合成全台獨家、可愛又吸睛的地景藝術展，讓喜歡拍照的大人小孩都可以盡情拍好拍滿。

大里藝術廣場指出，大年初一到初六，也特別邀請了各地的小農、甜點烘培及文創職人們一同參與，為民眾帶來有溫度、有內涵、有文創、增進親子互動的「頑在藝起」熱鬧市集，活力十足的市集分別有多肉植物、手作花藝等、文青創作的布包、飾品、甜點等多樣多元的手作藝品，每一件都是市集職人用心製作的創作品，讓農曆春節多了一個好選擇。

大里藝術廣場表示，活動也推出滿額禮、買一送一等優惠活動，拍照打卡上傳至特定臉書粉絲團，還有機會參加抽獎，廣場也提醒民眾，疫情期間進入園區請配戴口罩，同時也呼籲，老虎很可愛，但拍照時請不要重壓、踢踹、拋摔，以免造成損壞及人員受傷。