日本福島五縣市食品開放在即，民進黨立委郭國文今上午開第一槍，透過新聞稿公開呼籲行政單位應在春節前最後一個上班日，宣布福島食品解禁，引發國民黨團不滿，占領主席台杯葛總預算。傳出民進黨團群組內炮火猛烈，痛批郭國文是「豬隊友」，一人得罪全立法院。

立法院臨時會今日最後一天，繼續審查今年度中央政府總預算案，原定若議事順利，可望在中午前結束，未料，郭國文今早透過新聞稿，公開呼籲行政單位應在春節前最後一個工作日，送給國民禮物，宣布福島食品解禁，此舉引發國民黨不滿，占領主席台杯葛意識，更揚言若執政黨宣布福島食品解禁，將立刻提出倒閣案。

面對國民黨持續杯葛意識，導致許多委員行程被耽誤，部分民進黨立委抱怨連連，批評郭國文想要搶功想過頭，據悉，民進黨立委邱議瑩中午在民進黨團群組開炮，痛批郭國文「這不是豬隊友，什麼是豬隊友」，並點名郭國文出來面對。

郭國文隨後回應，「已跟黨團說明，個人的呼籲」。邱議瑩不滿回應「你說什麼鬼呀，你一點悔意都沒有嗎？」何志偉試圖緩頰，「這是我們遲早要共同面對的議題」，邱議瑩卻嗆「你閉嘴啦！」

針對自身發言掀起風波，郭國文強調，福島五縣市食品解禁，宜速戰速決，這是他個人的看法，沒想到時間點跟文字尺寸拿捏，造成始料未及的風波，深表遺憾跟不好意思。