【愛傳媒朱亞君專欄】看到大家都在推「書單年菜」，我也來推兩本，前個周六日才剛看完的：吳曉樂《致命登入》（鏡文學出版）與鄧觀傑《廢墟的故事》（雙囍出版）。

看完有種飽足感，假日沒有虛度。

吳曉樂就不用說了，她已經出版了幾本暢銷書，雖然我對網路遊戲全然陌生，但我很喜歡男主角的人設，不管是散文、評論或小說，吳曉樂對社會議題的直面切入，擅於拆解集體潛意識，非常精準。重點是，你會想一口氣讀完啊。

鄧觀傑也讓我驚艷。

小說看一半，我才突然連結起：啊他就是那個《文訊》的編輯觀傑，以往因為工作聯繫過幾次，不曉得他小說寫得這麼好，雖然是第一本小說，他已經抓到了屬於自己的獨特腔調。鄧觀傑是你得從他第一本書就得開始追的作家。超期待他。

好了，再工商置入一下我家的：伊麗莎白・斯特勞特《一切皆有可能》、奈莉・沙克絲《胡蝶的重量》、薛好薰《潮聲》，中外小說、散文，以及詩，這是全餐了。

與書虛度的時光，饜足。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。