黃曉明Angelababy宣布離婚！ 7年婚告終「未來還是家人」

44歲的大陸第一小生黃曉明與小他12歲的Angelababy（Baby）婚變傳了多年，今(28日)兩人雙雙以「感恩過去所有，未來仍是家人！」承認離婚，過往甜蜜成了泡影，讓人不勝唏噓。尤其兩人當年認戀、結婚都相當高調，2015年黃曉明砸了約10億台幣在上海展覽中心舉行世紀婚宴，演藝圈中一半的名人都受邀出席，完全可力拚先前周杰倫與昆凌的世紀城堡婚禮，而黃曉明的婚宴更有巧思，藏了「我愛妻527」密碼，象徵對Baby此生不渝，如今看來令人唏噓。

黃曉明2015年10月8日在上海舉行世紀婚禮，在晚宴前，一行人先在波特曼麗思卡爾頓酒店舉行迎娶儀式，小倆口當時換上紅色中國古裝，看來喜氣滿滿，黃曉明更是找來十多輛名車迎娶Baby，包含紅色法拉利和禮車黑色勞斯萊斯，價值上千萬，黃渤、吳京、王思聰、林昕陽擔任伴郎，倪妮等人則穿上水藍色中式禮服擔任伴娘，李湘王岳倫的女兒王詩齡將擔任花童，兩人先前為了婚禮也設計了主視覺「ah」，被問到為何不是「ha」，婚禮籌委會笑說「ha」看來太不嚴肅了，所以才用「ah」，但對於花了多少錢卻無法透露，僅說：「這輩子只辦得起這一次婚禮，你懂的」。

黃曉明和Baby先穿上中式禮服舉行迎娶儀式。（圖／翻攝自黃曉明工作室微博）

黃曉明婚前就多次表現出對Baby的寵愛，不僅生日送上名車，結婚前不僅送了5.5克拉的鴿子蛋鑽戒，還請頂級品牌「Chaumet」訂做一個價值連城的皇冠，想讓太太度過一個宛如童話的婚禮。而為了打造完美的婚宴會場，黃曉明更是花費苦心，將上海展覽中心布置成西式童話公園，以浪漫的白色為主調，並以美麗花卉、城堡、水晶吊燈點綴，溫馨又大器，內場光是主舞台的紅毯就長達數十公尺，比頒獎典禮更驚人。

黃曉明與Baby的婚禮當年有如浪漫古堡婚禮重現。（圖／黃曉明／Angelababy工作室提供）

為了這次夢幻婚禮，黃曉明將所有的浪漫場景與元素都搬進會場，並把主舞台設計成城堡的樣子，請來200多名服務生，等著伺候2000多名賓客，並邀請120位頂級廚師烹調出Baby喜歡的上海家常菜，現場黃曉明更公開表示建立了一個「關愛寶貝」基金，將兩人的小愛變成大愛，資助了527位小朋友，也象徵527我愛妻，黃曉明當時霸氣對太太說：「就讓我把妳寵壞吧，這樣別人就搶不走妳了！」

黃曉明為了寵Baby大跳〈fantastic baby〉。（圖／翻攝自南小小小音微博）

黃曉明為了讓Baby高興，更在婚宴上設計不少橋段，開場音樂選放小賈斯汀的〈Baby〉，之後更上台化身為Baby的男神BIGBANG成員GD，大跳〈fantastic baby〉，讓現場氣氛超級熱絡，交換誓詞時黃曉明則霸氣總裁上身，對Baby甜蜜說：「我想說，我的baby，你完蛋了，接下來你等著吧。我從來沒有對一個女人這麼好過，除了我媽」，閃瞎在場所有來賓，只是往日幸福如今都成回憶，讓人相當感慨。