警大校長陳檡文日前前往南投竹山消防訓練中心，關心寒假期間在此實習消防救災課程的49位學生，並親自向消防署長蕭煥章署長表達謝意，感謝消防署訓練中心長年以來，提供警大消防系學生非常紮實且完整的實務訓練。

警大校長陳檡文日前前往南投竹山消防訓練中心，關心寒假期間在此實習消防救災課程的49位學生。(警察大學提供)

訪視過程校長陳檡文與訓練中心主任梁國偉除共同聆聽學生對於實習課程的建議，勉勵大家持續強化各項消防戰術課程、精進戰技及體能，也叮囑實習生做好防疫措施，注意在外的各項安全，並預祝大家新年事事順心、平安快樂。

警大校長陳檡文親自向消防署長蕭煥章署長表達謝意，感謝消防署訓練中心長年以來，提供警大消防系學生非常紮實且完整的實務訓練。(警察大學提供)

校長陳檡文表示，近兩年新冠疫情方興未艾，消防人員是第一線首當其衝的專責防疫窗口，所以平日就要積極強化體能，更需借助實習來累積畢業後在實務運作上的各項專業技能，才能保護自己，守護國人生命安全。

消防系大三的學生陳冠任也說，到竹山來實習，對於消防器材設施的操作及維護保養，都有更深入的學習。(警察大學提供)

消防系大三的學生陳冠任也說，到竹山來實習，對於消防器材設施的操作及維護保養，都有更深入的學習；而且消防戰技體能的強化，讓他深知自己不足的地方，充分瞭解消防工作是極具專業，且更需要體力，所以剩下警大1年半的在校時間，會更加珍習寶貴時間，鍛鍊身體及充實專業知識。期待畢業後能第一時間加入救災行列，為社會貢獻一己之力。