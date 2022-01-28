高雄確診＋7！再爆新傳播鏈 一家3口住礁溪長榮染疫

Omicron變異病毒入侵南台灣，高雄28日新增7例本土確診個案，其中4例為高雄港傳播鏈病例，目前港區傳播鏈確診人數共累計73例個案，另外3例個案經過市府疫調發現，疑似與宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚案相關，屬於高雄新的病毒傳播鏈，目前防疫團隊擴大疫調、匡列當中。

高市府衛生局表示，高雄28日新增的7例本土確診個案當中，有4例屬於高雄港群聚案的匡列對象，另外3例則為高雄大寮區30多歲媽媽及其5歲及10歲兒子一家三口確診，除了高雄港傳播鏈外，新增一條傳播鏈，目前共有2條傳播鏈存在。

衛生局進一步說明，根據疫調掌握，大寮一家三口確診疑似跟宜蘭的飯店有關聯，母子3人曾與目前未確診的父親於1月15日至1月18日一家四口開車到宜蘭旅遊，並入住礁溪長榮鳳凰酒店，4天旅遊回高雄後，母親於1月20日出現症狀，5歲及10歲兒子則分別於24日、27日發病，3人同時於28日確診，由於發病到確診期間較長，曾有朋友到家中吃飯，也有其他相關接觸者，後續會針對該案加強疫調、匡列。