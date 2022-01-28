苗栗縣長徐耀昌28日上午赴縣警局發送新春福袋，以可愛石虎為主要造型。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌28日上午在縣府第2辦公室前發送同仁新春福袋。（謝明俊攝）

再過2天就是除夕，苗栗縣長徐耀昌在2任縣長職務任滿前的最後1個春節，利用最後1天上班日，分赴縣府各辦公室發放福袋給全體縣府團隊，受到縣府全體員工的熱烈歡迎。徐耀昌表示，這是最後1次以縣長的身分發福袋給同仁，期望所有同仁身體健康，小心防範疫情，徐耀昌並大方宣告，有家事需要忙的人，下午就可告假回家，當場贏得員工一陣歡呼。

苗栗縣徐耀昌就任已邁進第8年，也是他縣長任內最後1次春節，是最後1次以縣長身分發送福袋給所有縣府員工時，不少員工顯露不捨，有畢旅告別的氣氛。

28日上午，徐耀昌率領秘書長陳斌山等重要幹部，先由衛生局、環保局等府外局處依序前往，向大家賀年，由於目前疫情升溫，所以取消逐一發放新春福袋的慣例，由各局處首長代表接受，再轉發團隊。一個上午，徐耀昌馬不停蹄奔走各局處，感謝團隊過去一年堅守崗位，努力工作以及對防疫的宣導與落實，期許員工趁9天的春節連假休息放鬆，以回歸崗位服務更多鄉親。

徐耀昌拜年發福袋行程來到警察局、縣府3大辦公大樓，由於縣府人員較多，徐耀昌花了較多時間向大家拜年，徐耀昌並感謝警察同仁們在春節期間照常上班，為來往遊客服務，提供最好的交通品質，讓所有來苗栗遊玩的民眾都能賓至如歸。

徐耀昌在縣府辦公大樓向員工拜年時，大方地宣告同仁任如果下午需要回家忙家事、打掃環境，中午後就可先行告假下班，當場獲得在場員工一陣歡呼，不過，徐耀昌緊接著補充，但如果各局處首長有需要同仁加班的，他也不反對，讓大家又是一陣笑聲。

由於今年為虎年，所以福袋設計以石虎形象的苗栗縣吉祥物「貓裏喵」做主視覺，並印上「金虎迎春」、「虎年行大運」、「2022壬寅年招財虎新春快樂」字樣向鄉親拜年，其中還有以貓裏喵形象設計成招財貓，祝賀金運招福。因應疫情，今年取消廟宇發福袋活動，將放置廟方提供民眾索取，福袋放置地點包括，頭份昊天宮、福德祠、義民廟、永貞宮、竹南五穀宮、龍鳳宮、慈裕宮、後龍慈雲宮、造橋天賜佛院、苗栗玉清宮、大明寺等。